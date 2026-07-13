В Саратове повысилась стоимость проезда на семи маршрутах

Компания «Пассажиртранс» повысила тарифы на шести маршрутах. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Саратове с 13 июля изменилась стоимость проезда на семи муниципальных маршрутах. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на уведомления перевозчиков, поступившие 26 июня.

На маршруте №53, который обслуживает ИП Деньжаков, цена выросла с 37 до 39 рублей. Компания «Пассажиртранс» повысила тарифы на шести маршрутах – №3, 15, 23, 64Д, 81 и 94.

Теперь проезд на всех этих направлениях стоит 50 рублей, тогда как раньше цена составляла от 41 до 48 рублей в зависимости от маршрута.

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