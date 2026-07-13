В Петербурге арестовали бизнесменов по делу о мошенничестве на 133 млн

Они вместе с группой сообщников действовали через ряд компаний. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге арестованы Екатерина Савина и Артем Миникаев, которых обвиняют в хищении у граждан более 133 миллионов рублей. По версии следствия, с 2015 по 2023 год они вместе с группой сообщников действовали через ряд компаний. Об этом сообщает издание Peterburg2.ru.

Предприниматели предлагали услуги по обучению финансовой грамотности, консультациям, запуску стартапов и доступу на внебиржевой рынок «Форекс». Следователи считают, что это было прикрытием для систематического обмана клиентов.

Суд Смольнинского района отправил Савину и Миникаева под стражу, их дело объединили с материалами еще десяти предпринимателей. Защита настаивает на незаконности задержания, требует возврата изъятых средств и передачи дела в другой регион, указывая на возможную предвзятость местных органов.

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