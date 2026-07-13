Городской пленэр откроется в Первомайском сквере в Новосибирске

Открытие пройдет в формате художественного манифеста. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 15 июля в 11.00 в Первомайском сквере дадут старт городскому пленэру, который продлится полтора месяца. Художники-импрессионисты выйдут на улицы, чтобы рисовать виды Новосибирска, а наблюдать за их работой смогут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Открытие пройдет в формате художественного манифеста: после приветственных слов организаторов участники одновременно нанесут первый мазок на общее полотно, а затем разойдутся по городским локациям. Тема проекта – «Новосибирск в свете импрессионизма», художники будут изображать архитектуру мегаполиса, общественные пространства и повседневную жизнь горожан. Картины будут создавать с 15 июля по 20 августа, также предусмотрена специальная номинация «ТРЦ Галерея глазами импрессионистов».

Итогом пленэра станет бесплатная выставка лучших работ, которая ознаменует запуск постоянной культурной площадки для выставок, лекций и мастер-классов. Инициатива реализуется торгово-развлекательным центром «Галерея» совместно с художниками и Центром креативных индустрий.

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