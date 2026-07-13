В Новосибирске ограничили движение транспорта на двух улицах

Водителей просят быть внимательными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До 24 июля проезжая часть сужена на четыре метра на улице Фабричной в районе дома № 4/1 и на улице Серебренниковской возле жилого дома № 11. Ограничения связаны с ремонтными работами на теплотрассах.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

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