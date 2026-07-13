Челябинский зоопарк отправил двух оленей и кенгуру в Новосибирск

Расставание с питомцами далось работникам непросто. Фото: Челябинский зоопарк

Сегодня из Челябинского зоопарка в Новосибирск отправились сразу трое молодых животных. В пути находятся самка северного оленя по кличке Лапландия, самец пятнистого оленя Маффин и самец рыжего кенгуру Максимус. Все они переезжают в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского зоопарка.

В зоопарке пояснили, что к переезду готовились долго. Сейчас у животных подходящий для транспортировки возраст, поэтому сотрудники решили не откладывать переселение.

Расставание с питомцами далось работникам непросто, однако их успокаивает тот факт, что в Новосибирске о животных будут заботиться квалифицированные специалисты. В Челябинске пожелали зверям удачи на новом месте.

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