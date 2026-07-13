В Новосибирске спасатели вызволили детей из запертой квартиры

Спасатели оперативно прибыли на место. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Красный Факел, где двое малолетних детей остались одни в запертой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Инцидент произошел, когда мама ненадолго вышла в подъезд, а по возвращении не смогла попасть обратно – дверь захлопнулась. Внутри остались дети 2021 и 2023 годов рождения без присмотра взрослых.

Спасатели оперативно прибыли на место и в кратчайшие сроки обеспечили доступ в квартиру. Все обошлось благополучно: дети здоровы, не испуганы и уже переданы маме.

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