В Новосибирске спасатели вызволили детей из запертой квартиры

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Красный Факел, где двое малолетних детей остались одни в запертой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.
Инцидент произошел, когда мама ненадолго вышла в подъезд, а по возвращении не смогла попасть обратно – дверь захлопнулась. Внутри остались дети 2021 и 2023 годов рождения без присмотра взрослых.
Спасатели оперативно прибыли на место и в кратчайшие сроки обеспечили доступ в квартиру. Все обошлось благополучно: дети здоровы, не испуганы и уже переданы маме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru