Новосибирцы победили на первенстве России по планерному спорту

В личном первенстве победу одержал новосибирец Савелий Попов. Фото: Минспорта НСО и Федерация планерного спорта России

В Новосибирской области завершилось первенство России по планерному спорту. Участниками соревнований стали юные спортсмены от 12 до 16 лет из девяти регионов, которые состязались в точности выполнения взлетов и посадок на детских планерах БРО-11МС. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

В личном первенстве победу одержал новосибирец Савелий Попов, второе место занял Платон Кромин из Москвы, третье – Александр Попов из Московской области. В командном зачете Савелий Попов вместе с Федором Липинским также взял первое место, вторыми стали спортсмены из Московской области, третьими – из Калининградской.

Главный судья Лада Баламут отметила, что новосибирская юношеская планерная школа стала наиболее развитой в стране. Замминистра спорта Иван Довгаль добавил, что в регионе действуют три планерные площадки, а спортсменов насчитывается более 100 человек, из которых 50 – дети. После награждения состоялись показательные выступления авиационной техники.

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