В Алтайском крае 17-летнего курьера осудили за попытку похитить два млн рублей

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
Подросток получил полтора года воспитательной колонии за участие в мошеннической схеме. Об этом пишет Amic.
В Алтайском крае суд вынес приговор 17-летнему жителю Красноярска. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, в апреле 2026 года подросток выполнял роль курьера в составе организованной группы. Он приехал в село Фунтики Топчихинского района, чтобы забрать у местной жительницы более двух млн рублей.
Как установили следователи, сообщники убедили женщину, что деньги нужны для проверки выплаты, связанной с гибелью ее сына. Во время передачи средств подростка задержали сотрудники полиции.
Суд признал юношу виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. До вынесения приговора он находился под стражей.
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