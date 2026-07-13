В Алтайском крае 17-летнего курьера осудили за попытку похитить два млн рублей

Уголовное дело расследовали по статье о покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Подросток получил полтора года воспитательной колонии за участие в мошеннической схеме. Об этом пишет Amic.

В Алтайском крае суд вынес приговор 17-летнему жителю Красноярска. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в апреле 2026 года подросток выполнял роль курьера в составе организованной группы. Он приехал в село Фунтики Топчихинского района, чтобы забрать у местной жительницы более двух млн рублей.

Как установили следователи, сообщники убедили женщину, что деньги нужны для проверки выплаты, связанной с гибелью ее сына. Во время передачи средств подростка задержали сотрудники полиции.

Суд признал юношу виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. До вынесения приговора он находился под стражей.

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