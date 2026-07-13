На трассе в Венгеровском районе водитель «Лады» погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением, машина опрокинулась Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Венгеровском районе Новосибирской области на трассе К-22 погиб водитель автомобиля «Лада Гранта». Мужчина съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась 13 июля в 7:30 на 122-м километре дороги Куйбышев – Венгерово. 53-летний водитель ехал со стороны Венгерово в сторону села Вознесенка. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Машина съехала в левый кювет и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.

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