За неделю с улиц Новосибирска вывезли более 2,3 тысячи тонн смета и грязи

Дорожные службы также отмыли более 8 тысяч километров дорог и тротуаров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 6 по 12 июля дорожные службы вывезли с улиц Новосибирска 1 644 кубометра мусора и 2 339 тонн смета и грязи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ежедневно на уборку города выходили от 282 до 385 единиц спецтехники и от 192 до 360 дорожных рабочих.

За это время специалисты отмыли 8 287 километров дорог и тротуаров, 713 остановок общественного транспорта, 473 дорожных знака, 490 парковок и островков безопасности, а также пешеходные ограждения и дорожные блоки.

Кроме того, коммунальные службы подмели и очистили 4 145 километров дорог и тротуаров, привели в порядок 4 115 остановок и заездных карманов, 728 парковок и островков безопасности, а также 1 273 пешеходных перехода.

За неделю в Новосибирске скосили траву на площади 121 гектар, выполнили обрезку веток и поросли.

Также дорожники восстановили 10,5 тысячи погонных метров дорожного покрытия и нанесли 57,5 тысячи погонных метров дорожной разметки.

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