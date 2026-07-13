Приставы нашли нарушения в работе коллекторских агентств Новосибирской области

Поскольку нарушения первичные, организации получили предупреждения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области выявлены нарушения в работе пяти коллекторских агентств. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

В регионе зарегистрированы 29 легальных коллекторских организаций, которые обязаны дважды в год отчитываться о деятельности и штате. В ходе проверки в пяти агентствах обнаружили ряд нарушений.

– Как правило, это предоставление неактуальных справок об отсутствии судимости у сотрудников или наличие у них не исполненных судебных актов о взыскании задолженности, – добавил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

За такие нарушения предусмотрены штрафы: для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч или дисквалификация, для юрлиц – до 500 тысяч. Поскольку нарушения первичные, организации получили предупреждения. При повторных инцидентах наказание будет строже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX