В Новосибирской области число стобалльников ЕГЭ выросло в два раза

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области завершается экзаменационная кампания 2026 года. В этом году 136 участников ЕГЭ получили 144 стобалльных результата — это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В основной период ЕГЭ в регионе работали 122 пункта проведения экзаменов, участие в испытаниях приняли более 15,5 тысячи человек. ОГЭ сдавали свыше 36,8 тысячи школьников в 260 пунктах.
По данным областных властей, выпускники улучшили результаты по профильной математике, физике, информатике и биологии по сравнению с 2025 годом. Также более трех тысяч человек воспользовались возможностью пересдать один из экзаменов 8 и 9 июля в так называемые президентские дни.
В регионе продолжает расти число выпускников, выбирающих для сдачи профильную математику и предметы естественно-научного цикла.
При проведении ОГЭ также отмечена положительная динамика: по большинству предметов увеличилось количество пятерок и сократилась доля двоек. Кроме того, выросло число девятиклассников, сдававших информатику, физику, биологию, литературу и географию.
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