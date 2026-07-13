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НовостиОбщество13 июля 2026 8:34

В Новосибирской области число стобалльников ЕГЭ выросло в два раза

136 выпускников получили 144 максимальных результата по итогам экзаменационной кампании
Екатерина ХАЛИМОВА
136 выпускников получили 144 максимальных результата по итогам экзаменационной кампании

136 выпускников получили 144 максимальных результата по итогам экзаменационной кампании

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области завершается экзаменационная кампания 2026 года. В этом году 136 участников ЕГЭ получили 144 стобалльных результата — это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В основной период ЕГЭ в регионе работали 122 пункта проведения экзаменов, участие в испытаниях приняли более 15,5 тысячи человек. ОГЭ сдавали свыше 36,8 тысячи школьников в 260 пунктах.

По данным областных властей, выпускники улучшили результаты по профильной математике, физике, информатике и биологии по сравнению с 2025 годом. Также более трех тысяч человек воспользовались возможностью пересдать один из экзаменов 8 и 9 июля в так называемые президентские дни.

В регионе продолжает расти число выпускников, выбирающих для сдачи профильную математику и предметы естественно-научного цикла.

При проведении ОГЭ также отмечена положительная динамика: по большинству предметов увеличилось количество пятерок и сократилась доля двоек. Кроме того, выросло число девятиклассников, сдававших информатику, физику, биологию, литературу и географию.

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