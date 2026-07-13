Новосибирца осудили за ложное сообщение о взрыве в отделении банка

Мужчина получил три года лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Новосибирска признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Ленинский районный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба суда общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, утром 17 апреля 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на горячую линию банка. Во время разговора с оператором он заявил, что придет в отделение с двумя гранатами и автоматом, а также сообщил о якобы готовящемся взрыве.

На самом деле исполнять угрозы он не собирался. Однако его сообщение стало основанием для реагирования экстренных служб.

В суде подсудимый полностью признал вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

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