Новокузнечанин проиграл в казино 1,1 млн рублей знакомой

В Кузбассе будут судить мужчину за проигрыш денег знакомой в казино. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке перед судом предстанет 36-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, мужчина взял у знакомой более 1,1 миллиона рублей. Он пообещал купить на эти деньги автомобиль в Приморье и выгодно его перепродать. Однако вместо этого новокузнечанин дважды съездил в игорную зону и проиграл все средства в казино. Об этом пишет «Сiбдепо».

Женщина ждала машину почти полгода. Мужчина сначала говорил, что ищет подходящий вариант, потом уверял, что авто уже в пути. Когда он перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.

К началу суда обвиняемый вернул только 380 тысяч рублей.Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

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