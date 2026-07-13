В Ленинском районе Новосибирска водитель сдавал назад и сбил 5-летнего мальчика

Во дворе дома №2 на улице Надежды 33-летний водитель «Киа Сид» при движении задним ходом наехал на мальчика. Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске 13 июля водитель легкового автомобиля сбил пятилетнего ребенка, сдавая назад. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Около 12:44 во дворе дома №2 на улице Надежды 33-летний водитель «Киа Сид» при движении задним ходом совершил наезд на мальчика 2021 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево.

Ребенок госпитализирован, характер травм уточняется. В Госавтоинспекции сообщили, что на месте аварии работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX