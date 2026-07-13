Два человека погибли при пожарах в Новосибирске за неделю

Еще один человек получил травмы, всего в городе произошло 35 возгораний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 6 по 13 июля в Новосибирске произошло 35 пожаров, в результате которых погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Так, 9 июля в частном доме на улице Штормовой произошел пожар, в котором погибла пожилая женщина, а мужчина получил травмы.

На следующий день, 10 июля, при пожаре в гаражном боксе на улице Академика Будкера погиб еще один человек.

По данным мэрии, за неделю в жилом секторе произошло 13 пожаров, еще два возгорания зафиксировали в нежилых зданиях и шесть — на транспортных средствах.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 101 или 112.

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