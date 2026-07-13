В Новосибирске 300 детей прошли обучение по БПЛА и тактике

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске прошел образовательно-патриотический проект «День с Защитником». В мероприятии, которое организовало региональное движение «Защитник», приняли участие около 300 детей в возрасте от 8 до 17 лет, отдыхающих в городском лагере. Для школьников подготовили интерактивные площадки по управлению беспилотниками, тактической медицине, лазертагу и цифровой безопасности. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».
Одно из направлений включало обучение пилотированию БПЛА. Детский тренер Иван Харченко рассказал о применении дронов и провел практику на симуляторах.
- Занятия по управлению вызвали большой интерес у ребят, - сказал он.
После теории многие участники попробовали виртуальные трассы и спросили о продолжении обучения.
Цифровой блок вел Павел Ревердатто. На занятиях объясняли правила безопасных паролей и проверку ссылок.
Представитель движения Ирина Негода отметила, что проект проводят в регионе уже четвертый год. Организаторы намерены продолжить профильные образовательные смены, где школьники смогут развивать навыки и работать над проектами.
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