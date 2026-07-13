В Новосибирске воду вернули жителям Горского микрорайона после аварии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Жителям Горского микрорайона Новосибирска восстановили подачу холодной воды спустя несколько часов после коммунальной аварии. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Сообщение о выходе холодной воды в районе домов № 10–14 поступило вечером 12 июля в 20:30. На место прибыли аварийные бригады МУП «Горводоканал», которые переключили потребителей на резервные водопроводы.
Из-за аварии также фиксировались отключения холодной воды на улицах Ватутина, Блюхера, Титова, Костычева, Котовского, Римского-Корсакова, Вертковской, Станиславского, Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса.
Как уточнили в ЕДДС, дефект обнаружили на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Поврежденный участок перекрыли, место провала грунта огородили и ограничили к нему доступ.
Поздним вечером 12 июля все жилые дома, а также здания Новосибирской областной клинической больницы вновь обеспечили холодной водой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru