В Новосибирске воду вернули жителям Горского микрорайона после аварии

Специалисты переключили дома на резервные водопроводы в течение двух часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Горского микрорайона Новосибирска восстановили подачу холодной воды спустя несколько часов после коммунальной аварии. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Сообщение о выходе холодной воды в районе домов № 10–14 поступило вечером 12 июля в 20:30. На место прибыли аварийные бригады МУП «Горводоканал», которые переключили потребителей на резервные водопроводы.

Из-за аварии также фиксировались отключения холодной воды на улицах Ватутина, Блюхера, Титова, Костычева, Котовского, Римского-Корсакова, Вертковской, Станиславского, Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса.

Как уточнили в ЕДДС, дефект обнаружили на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Поврежденный участок перекрыли, место провала грунта огородили и ограничили к нему доступ.

Поздним вечером 12 июля все жилые дома, а также здания Новосибирской областной клинической больницы вновь обеспечили холодной водой.

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