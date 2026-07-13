Мастерица с Камчатки создает медные листья в Новосибирске

Татьяна использует обычные листья, чтобы создать свои украшения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Гусева приехала в Новосибирск с Камчатки на лечение и осталась здесь ради творчества. Мастер работает с растительными формами и делает точные медные копии листьев и цветов методом гальванопластики. Для этого она подбирает фактурные листы, покрывает их проводящей смесью и помещает в гальваническую ванну, где на растении нарастает слой меди. Наращивание занимает 1,5-3 суток, затем заготовку сушат, обжигают, очищают и покрывают патиной. Об этом пишет «Горсайт».

- Первые пять месяцев стали решающими. Я поняла, что уезжать обратно не хочу, – рассказала Татьяна.

Она отмечает, что в Новосибирске удобнее заказывать материалы и легче организовать доставку. Сейчас мастер завершает ремонт мастерской и готовит серию изделий: от украшений до интерьерных блюд из медных листьев. В планах – мастер-классы и развитие клиентуры в Сибири наряду с заказами с Камчатки.

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