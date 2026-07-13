Под Новосибирском женщину отправили в колонию за нападение с ножом на знакомого

Женщина нанесла мужчине не менее трех ударов во время совместного застолья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области вынесли приговор 38-летней жительнице Болотнинского района, которая с ножом напала на своего знакомого. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил суд, утром 25 января 2026 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время совместного распития спиртного нанесла знакомому кухонным ножом не менее трех ударов в спину и правое плечо. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а также наличие у женщины опасного рецидива, и назначил ей 3 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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