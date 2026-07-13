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НовостиПроисшествия13 июля 2026 7:19

Под Новосибирском женщину отправили в колонию за нападение с ножом на знакомого

Женщина нанесла мужчине не менее трех ударов во время совместного застолья
Екатерина ХАЛИМОВА
Женщина нанесла мужчине не менее трех ударов во время совместного застолья

Женщина нанесла мужчине не менее трех ударов во время совместного застолья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области вынесли приговор 38-летней жительнице Болотнинского района, которая с ножом напала на своего знакомого. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил суд, утром 25 января 2026 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время совместного распития спиртного нанесла знакомому кухонным ножом не менее трех ударов в спину и правое плечо. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а также наличие у женщины опасного рецидива, и назначил ей 3 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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