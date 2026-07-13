В Новосибирске создадут около 9 тысяч мест в школах и детских садах

За первое полугодие 2026-го заключено 15 договоров КРТ. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске по договорам комплексного развития территорий планируют создать почти 6 тысяч мест для школьников и около 3 тысяч – в детских садах. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Некоторые объекты уже введены в эксплуатацию: детские сады в Центральном и Октябрьском районах, обновленные школы в Дзержинском и Советском. Активно строятся крупные школы-сады в Ленинском районе и микрорайоне «Европейский берег», ведется реконструкция корпуса лицея №22.

За первое полугодие 2026-го заключено 15 договоров КРТ. Всего в городе действуют 50 проектов на 227 гектарах земли. Кроме того, в Новосибирске действует программа расселения аварийного жилья. Она охватывает 125 домов, где проживают 1361 семья, 650 из них уже переехали. До конца года планируют включить в программу еще около 80 аварийных домов.

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