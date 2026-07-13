Высокобалльникам ЕГЭ в НГТУ НЭТИ будут платить до 22,5 тысячи рублей

Повышенные стипендии получат первокурсники, поступившие на бюджет в 2026 году Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первокурсники, поступившие летом 2026 года на бюджетные места в Новосибирский государственный технический университет НЭТИ, смогут получать повышенную академическую стипендию. Ее размер составит до 22,5 тысячи рублей в месяц.

Базовая академическая стипендия для студентов первого курса составит 5,9 тысячи рублей. При этом абитуриентам, набравшим по результатам ЕГЭ от 255 до 275 баллов, назначат стипендию в размере 10 тысяч рублей в месяц. Тем, кто получил от 275 до 300 баллов, будут выплачивать 12,5 тысячи рублей.

Максимальную стипендию — 22,5 тысячи рублей в месяц — получат победители и призеры заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад, поступившие в вуз без вступительных испытаний.

Повышенные выплаты будут назначены студентам первого курса, поступившим в НГТУ НЭТИ на бюджет в 2026 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX