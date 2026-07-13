В Новосибирской области впервые использовали новый биопрепарат для защиты леса от вредителей

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров. Фото: Галина ПОНОМАРЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В редакции «Комсомольской правды» в Новосибирске прошла пресс-конференция, посвященная итогам мероприятий по борьбе с непарным шелкопрядом в лесных массивах региона. Об эффективности принятых мер журналистам рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров.

Леса Новосибирской области относятся к защитным, поэтому использование химических средств в них запрещено, а вредители сами по себе не исчезают. В естественной среде их уничтожают муравьи и отдельные виды птиц, однако они лишь немного сокращают популяцию вредителей, поэтому не могут спасти гектары территорий.

- Осенью 2025 года лесопатологи обнаружили в Коченевском и Ордынском лесничествах кладки шелкопряда. На каждом дереве насчитывалось от 6 до 15 кладок, а в каждой - от 300 до 1000 яиц. Это стало сигналом к тому, что популяция достигла угрожающих масштабов, - рассказал замминистра.

Пришлось принимать меры. Специалисты регионального Минприроды совместно с экспертами Центра защиты леса изучили несколько вариантов и выбрали биопрепарат «Дефилигнум».

- Мы обязаны были найти именно биологический препарат, потому что химия запрещена. Посоветовавшись со специалистами, мы остановились на «Дефилигнуме», - пояснил Иван Белозеров.

Препарат действует избирательно: он поражает гусениц шелкопряда, не причиняя вреда другим насекомым, птицам и животным. Для человека «Дефилигнум» относится к четвертому классу опасности - как бензин, а для пчел - к третьему. Однако, как отметил замминистра, во время обработки пчеловодов предупреждали заранее, они временно закрывали ульи. Жалоб и случаев падежа пчел зафиксировано не было.

Для распыления препарата использовали наземную аэрозольную систему ГАРД - машины на базе «Урала». Всего обработали 41 500 гектаров леса в Коченевском и Ордынском лесничествах.

- Система ГАРД распыляет аэрозоль на расстояние до 300 метров вглубь леса. Препарат оседает на листьях и, когда гусеницы поедают обработанную листву, попадает в их организм. Они теряют аппетит и гибнут от голода в течение 3 - 4 дней, - объяснил Иван Белозеров.

Через 14 дней после обработки специалисты провели контрольный учет. Эффективность препарата составила 88%, что считается отличным результатом, так как в предыдущие годы эффективность была 70 - 80%, а установленный норматив равен 75%.

Осенью 2026 года специалисты проведут очередной лесопатологический мониторинг. Если кладки шелкопряда будут обнаружены снова в масштабной концентрации, у региона уже отработана методика борьбы на случай необходимости.