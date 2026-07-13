В Новосибирской области количество стобалльников на ЕГЭ выросло в два раза

В основном периоде ЕГЭ участвовали более 15,5 тысячи человек. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели предварительные итоги экзаменационной кампании 2026 года: число стобалльников на ЕГЭ в регионе выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

В основном периоде ЕГЭ участвовали более 15,5 тысячи человек. Так, 136 выпускников получили 144 максимальных балла. Годом ранее таких результатов было 70.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила, что среди школьников растет популярность предметов математического и естественно-научного циклов: профильной математики, физики, химии, биологии, информатики. Это связано с целенаправленной работой региона по повышению качества образования.

Губернатор Андрей Травников поручил продолжать профориентацию школьников и поддерживать выбор предметов, исходя из их профессиональных интересов.

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