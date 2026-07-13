В Новосибирске задержали более 50 участников сети телефонных мошенников

По данным ФСБ, фигуранты работали по заданиям украинских кураторов и стали фигурантами более 30 уголовных дел Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске силовики задержали более 50 человек, подозреваемых в участии в организованной сети дистанционных мошенников. По данным УФСБ России по Новосибирской области, злоумышленники действовали по заданиям украинских заказчиков.

Как сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Ирина Зеброва, участники преступных групп арендовали квартиры с соблюдением конспирации, оформляли сим-карты на подставных лиц, устанавливали сим-боксы и GSM-шлюзы, а также обеспечивали их работу.

Во время обысков правоохранители изъяли более тысячи сим-карт и GSM-шлюзов. Такое оборудование использовалось для звонков потенциальным жертвам, рассылки сообщений с вредоносными ссылками и получения доступа к банковским счетам потерпевших. По версии следствия, похищенные деньги конвертировались в криптовалюту и переводились украинским кураторам.

Расследование продолжалось несколько месяцев. В настоящее время возбуждены более 30 уголовных дел. По решению суда 40 подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Предварительно, ущерб от действий мошенников оценивается в десятки миллионов рублей. Следствие не исключает появления новых фигурантов и дополнительных эпизодов уголовных дел.

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