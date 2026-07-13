48-летний мост через реку Изылы отремонтируют в Новосибирской области

В Новосибирской области ремонтируют мост через реку Изылы. Фото: ТУАД

В Новосибирской области ремонтируют мост через реку Изылы. Он находится на трассе К-38 в Тогучинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

На данный момент подрядчик уже перекрыл движение на левой стороне, демонтировал мостовое полотно, отремонтировал балки, переустроил подходы, залил бетоном швы и смонтировал ограждения. Сейчас работы ведутся на правой стороне: разбирают проезжую часть, монтируют лежни и шкафные стенки.

Мост построили в 1978 году. К моменту ремонта эксперты нашли у него серьезные дефекты: гидроизоляция была нарушена, деформационные швы и дорожное покрытие разрушились, бетон на опорах и пролетах выщелочился. Кроме того, на подходах к мосту изменился продольный профиль – это создавало неудобства и риски для водителей.

Полностью завершить ремонт планируют в 2026 году. В программу входят демонтаж старых конструкций, ремонт опор и балок, устройство новой гидроизоляции и укладка двухслойного асфальта. Пока движение по мосту реверсивное.

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