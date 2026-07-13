В Новосибирской области демонтировали 95 км незаконного оптоволокна на ЛЭП

Работы прошли по всей Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Россети Новосибирск» в первом полугодии 2026 года демонтировали около 95 км незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи, сообщает пресс-служба компании.

Работы прошли по всей Новосибирской области. Энергетики освободили 626 опор линий электропередачи от стороннего оборудования. Наибольший объем демонтажа пришелся на Новосибирск и ближайшие районы, где чаще всего фиксируются случаи самовольного размещения ВОЛС.

Незаконные подвесы, по данным компании, угрожают надежности электроснабжения: увеличивают риск повреждения линий, затрудняют обслуживание и могут стать причиной технологических нарушений в непогоду.

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