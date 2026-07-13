За неделю в Новосибирской области произошло 119 пожаров

Почти 120 пожаров потушили в Новосибирской области за неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 12 июля в Новосибирской области случилось 119 пожаров. 58 из них – горение мусора и сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасателям удалось вытащить из огня четырех человек. Однако пять жителей региона погибли, еще трое пострадали.

В ведомстве напоминают, что пожар может возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем и неисправных электроприборов. Поэтому спасатели просят не использовать открытый огонь без необходимости, выключать из розетки электроприборы, если они сломались, и не курить в постели. Окурки нужно тщательно тушить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX