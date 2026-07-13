За неделю в Новосибирской области произошло 119 пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С 6 по 12 июля в Новосибирской области случилось 119 пожаров. 58 из них – горение мусора и сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Спасателям удалось вытащить из огня четырех человек. Однако пять жителей региона погибли, еще трое пострадали.
В ведомстве напоминают, что пожар может возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем и неисправных электроприборов. Поэтому спасатели просят не использовать открытый огонь без необходимости, выключать из розетки электроприборы, если они сломались, и не курить в постели. Окурки нужно тщательно тушить.
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