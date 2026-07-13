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НовостиПроисшествия13 июля 2026 6:01

За неделю в Новосибирской области произошло 119 пожаров

Пять человек погибли, трое получили травмы
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Почти 120 пожаров потушили в Новосибирской области за неделю.

Почти 120 пожаров потушили в Новосибирской области за неделю.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 12 июля в Новосибирской области случилось 119 пожаров. 58 из них – горение мусора и сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасателям удалось вытащить из огня четырех человек. Однако пять жителей региона погибли, еще трое пострадали.

В ведомстве напоминают, что пожар может возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем и неисправных электроприборов. Поэтому спасатели просят не использовать открытый огонь без необходимости, выключать из розетки электроприборы, если они сломались, и не курить в постели. Окурки нужно тщательно тушить.

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