Ученые НГТУ создали гель для хранения полезных бактерий без заморозки

Разработка новосибирских исследователей позволяет сохранять жизнеспособность микроорганизмов до года и доставлять их прямо в кишечник Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали и запатентовали криогель на основе сульфоэтилхитозана, который позволяет хранить полезные бактерии без дорогостоящей заморозки. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Новый материал способен сохранять жизнеспособность бактерий при температуре +4 и +22 градуса в течение 12 месяцев. При этом он защищает микроорганизмы от воздействия кислой среды желудка, а затем постепенно растворяется в кишечнике, обеспечивая адресную доставку пробиотиков.

По словам руководителя проекта, кандидата биологических наук Анастасии Корель, модификация хитозана позволила снизить токсичность материала для клеток кишечника, а сам гель синтезировали без высоких температур и агрессивных химических сред.

Разработка может найти применение в медицине, производстве биологически активных добавок и функционального питания, пищевой промышленности, биофармацевтике и сельском хозяйстве. В частности, гель можно использовать для хранения заквасок для кисломолочных продуктов, коллекционных штаммов бактерий и создания микробиологических препаратов.

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