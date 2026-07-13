В Чистоозерном районе женщина незаконно переводила деньги через свою карту

За несколько дней через счета сибирячки прошли десятки переводов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Чистоозерного района утвердил обвинительное заключение в отношении 29-летней местной жительницы, которая проводила через свою банковскую карту денежные переводы мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В июле 2025 года женщина через мессенджер согласилась на предложение «подзаработать». Она передала неизвестному лицу реквизиты своих карт, принимала на них деньги от посторонних граждан и по указанию переводила их на другие счета. Договорных отношений с отправителями и получателями у нее не было.

За несколько дней через ее счета прошли десятки переводов. Вознаграждение составило около 5 тысяч рублей. Вину женщина признала, а дело направили мировому судье.

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