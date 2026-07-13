Пенсии по потере кормильца продлили 3 тысячам новосибирских выпускников

Пенсии по потере кормильца продлили выпускникам в Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области автоматически продлили до 1 сентября пенсии по потере кормильца выпускникам школ. Это коснулось более 3 тысяч человек. Выплату получат те, кто продолжит обучение на очной форме в вузах или ссузах. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Для продления после 1 сентября нужно будет предоставить справку из учебного заведения. Такую справку достаточно принести один раз в начале обучения. В дальнейшем информация будет поступать автоматически через межведомственное взаимодействие.

Студентам-очникам пенсия выплачивается до 23 лет или до окончания учебы. При этом работа во время каникул или оформление академического отпуска не влияет на выплату. Если студент переводится на заочное обучение или отчисляется, выплата прекращается.

К пенсии может назначаться социальная доплата, если общая сумма ниже прожиточного минимума в регионе. Она положена только неработающим получателям. Однако с 2024 года студенты, работающие летом в студенческих отрядах или по направлению службы занятости, также сохраняют право на доплату.

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