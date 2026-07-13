630 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию

Почти 630 тысяч новосибирцев прошли профосмотр в первом полугодии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области подвели итоги диспансеризации и профилактических осмотров за первое полугодие. Обследования прошли почти 630 тысяч жителей региона. Это на 39 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Врачи выявили и взяли под контроль 43 тысячи новых случаев заболеваний. Чаще всего у пациентов находили болезни системы кровообращения. Среди социально значимых недугов лидирует артериальная гипертензия – ее диагностировали у 15 159 человек. На втором месте сахарный диабет (2 462 случая), затем злокачественные новообразования (722) и туберкулез (39).

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий отметил, что диспансеризация – самый доступный способ следить за здоровьем.

- Важно понимать: это не полный чекап всего организма, а набор исследований, нацеленных на выявление наиболее распространенных заболеваний. Диспансеризация позволяет обнаружить их на ранней стадии, вылечить или взять под контроль, предотвратив тяжелые осложнения и сохранив высокое качество жизни человека, - подчеркнул он.

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