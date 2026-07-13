Короткое замыкание фена привело к пожару в Новосибирске

В Новосибирске из горящей квартиры спасли четырех человек. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске загорелась квартира в десятиэтажке на улице Троллейная. Пожарные вывели из огня четырех человек, среди них был шестилетний ребенок. Еще 15 жильцов покинули подъезд сами, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Возгорание произошло ночью 9 июля, по предварительным данным, из-за короткого замыкания электрического фена. На месте работали 20 спасателей и 7 единиц техники. Пожар потушили, его точные причины выясняют специалисты.

В МЧС напомнили, что нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, особенно ночью.

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