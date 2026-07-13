В Новосибирске водителя лишили прав на год за наезд на женщину на тротуаре

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Ленинский районный суд Новосибирска вынес постановление в отношении водителя, сбившего пешехода на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Так, в марте текущего года водитель, двигаясь по улице Немировича-Данченко, выехал на тротуар и совершил наезд на женщину-пешехода, причинив легкий вред ее здоровью.
Суд назначил сибиряку наказание в виде лишения права управления транспортным средством на один год. Однако постановление пока не вступило в законную силу.
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