В Новосибирске водителя лишили прав на год за наезд на женщину на тротуаре

Водитель выехал на тротуар и совершил наезд на женщину-пешехода, причинив легкий вред ее здоровью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес постановление в отношении водителя, сбившего пешехода на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Так, в марте текущего года водитель, двигаясь по улице Немировича-Данченко, выехал на тротуар и совершил наезд на женщину-пешехода, причинив легкий вред ее здоровью.

Суд назначил сибиряку наказание в виде лишения права управления транспортным средством на один год. Однако постановление пока не вступило в законную силу.

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