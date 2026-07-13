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НовостиОбщество13 июля 2026 3:59

В Новосибирске прокуратура добилась перерасчета платежей для жителей дома

Управляющая компания завышала плату из-за ошибок в документах
Валерия МОРГУНЕНКО
170 собственникам сделали перерасчет за март-июнь 2026 года на общую сумму более 34 тысяч рублей.

170 собственникам сделали перерасчет за март-июнь 2026 года на общую сумму более 34 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска добилась перерасчета коммунальных платежей для жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

После обращения жителей дома были выявлены нарушения в начислении платы за жилое помещение. Управляющая организация начисляла плату исходя из площадей, которые не соответствовали данным в технической документации.

Прокуратура внесла представление руководителю компании и возбудила административное дело о нарушении лицензионных требований при управлении МКД.

По итогам проверки 170 собственникам сделали перерасчет за март-июнь 2026 года на общую сумму более 34 тысяч рублей. Один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо оштрафовано предупреждением.

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