В Новосибирске прокуратура добилась перерасчета платежей для жителей дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска добилась перерасчета коммунальных платежей для жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
После обращения жителей дома были выявлены нарушения в начислении платы за жилое помещение. Управляющая организация начисляла плату исходя из площадей, которые не соответствовали данным в технической документации.
Прокуратура внесла представление руководителю компании и возбудила административное дело о нарушении лицензионных требований при управлении МКД.
По итогам проверки 170 собственникам сделали перерасчет за март-июнь 2026 года на общую сумму более 34 тысяч рублей. Один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо оштрафовано предупреждением.
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