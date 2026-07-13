В Новосибирске начался второй этап обработки от клещей в шести парках

В Новосибирске в июле шесть парков обработают от клещей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске начался второй этап обработки парков от клещей. Специалисты проведут акарицидную обработку на территориях шести зеленых зон. Работы продлятся до 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В список попали парки «У моря Обского», «Березовая роща», «Заельцовский», «Сосновый бор», «Бугринская роща» и «Арена». Городские власти предупреждают посетителей: во время обработки и после нее нужно быть внимательными, а также обращать внимание на указатели.

Акарицидная обработка помогает снизить численность клещей, которые могут переносить опасные инфекции. В Новосибирске такие мероприятия проводят регулярно, особенно в летний сезон, когда люди чаще бывают на природе.

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