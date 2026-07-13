Новосибирская область стала лидером по ввозу чемоданов в Сибирь

Импорт чемоданов в Сибирь вырос на 39% за пять месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года сибирские предприниматели закупили за рубежом более 684 тонн чемоданов, сумок и дорожных аксессуаров. Общая стоимость поставок превысила 445 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вес ввезенных товаров увеличился на 39%, а их стоимость – на 22,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Лидерство по объему закупок удерживает Новосибирская область – на ее долю приходится 64,3% всех ввезенных чемоданов и сумок. На втором месте Томская область (13,5%), на третьем – Омская область (7,4% суммарного импорта в СФО).

Больше трети всего объема пришлось на чемоданы из пластмассы и текстиля – их ввезли свыше 76 тысяч штук общим весом 262 тонны. Еще 161 тысячу штук составили кожаные дамские и мужские сумки – это около 100 тонн груза.

Самым крупным поставщиком дорожных сумок в Сибирский федеральный округ по-прежнему остается Китай. Всего импорт такой продукции осуществлялся из 20 стран.

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