Почти 985 тысяч рублей долга по зарплате вернули новосибирцу через суд

В Новосибирске приставы арестовали счета предприятия за долги по зарплате. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске судебные приставы помогли бывшему заместителю руководителя охранного предприятия получить почти 985 тысяч рублей долга. Суд обязал компанию выплатить мужчине 500 тысяч рублей задолженности по зарплате, 480 тысяч рублей компенсации за задержку выплат и 5 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

После того как исполнительный документ поступил приставам, они уведомили должника о необходимости погасить долг. Однако работодатель не торопился с выплатой. Тогда судебный пристав наложила арест на банковский счет организации и списала часть средств. Через несколько дней выяснилось, что компания открыла новый счет. Приставы нашли его и снова списали деньги. А еще через пару дней при очередной проверке обнаружили третий счет, с которого также удержали сумму.

Благодаря постоянному мониторингу счетов приставу удалось в короткие сроки взыскать всю задолженность. Кроме того, за несвоевременную оплату с организации взыскали более 100 тысяч рублей исполнительского сбора. В настоящее время долг погашен полностью. Права гражданина восстановлены.

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