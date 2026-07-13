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НовостиПроисшествия13 июля 2026 2:31

Нетрезвого водителя из Татарска привлекли к обязательным работам и изъяли авто

Мужчина лишился машины и права управления на два года
Валерия МОРГУНЕНКО
Сибиряк, уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду, снова сел за руль автомобиля, будчи нетрезвым.

Сибиряк, уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду, снова сел за руль автомобиля, будчи нетрезвым.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, который повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это мужчину привлекли к обязательным работам. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за нетрезвую езду, снова сел за руль. Его остановили сотрудники ДПС, освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.

Свою вину сибиряк полностью признал. Суд назначил любителю пьяной езды 180 часов обязательных работ, а также запретил управлять транспортными средствами два года. Кроме того, его автомобиль конфисковали в пользу государства.

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