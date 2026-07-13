Новосибирцев предупредили о мошеннических схемах с обменом денег на улице

Мошенники вербуют дропперов через обмен денег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили жителей Новосибирской области и других регионов страны о новой волне уличного мошенничества. Злоумышленники подходят к прохожим и предлагают простую сделку: они дают наличные, а человек переводит им на карту такую же сумму. Предлоги разные: нужно оплатить такси, принять оплату только картой и так далее. Внешне это выглядит как безобидная помощь, но на деле это вербовка в дропперы.

Дроппер – это подставное лицо, через чей счет или карту прогоняют украденные деньги, чтобы запутать следы. Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, добыты преступным путем. Жертва получает «грязные» деньги, а со своего счета переводит «чистые». В результате законный владелец украденных купюр может выйти на того, кто их получил, а не на настоящего вора.

Особенно уязвимы перед такой схемой подростки и молодежь. Мошенники ждут их возле школ, торговых центров и спортплощадок, предлагая небольшой процент за простые операции с картами.

- Любой незнакомец, который предлагает на улице перевести деньги на вашу банковскую карту, представляет собой потенциальную опасность. Законный обмен валюты не совершается спонтанно на улице. Согласившись на такое предложение, вы рискуете не только своими деньгами, но и свободой, - пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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