Неизвестные разрисовали трамвай №13 в Новосибирске

Полицейские сейчас ищут хулиганов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Новосибирска, у Оперного театра, неизвестные нанесли граффити на вагон трамвая маршрута №13. Об этом рассказала местная жительница в канале «АСТ-54» в МАКС.

По ее словам, взрослые парни действовали по команде товарища. Они не обращали внимания на замечания прохожих. Если кто-то пытался подойти, хулиганы брызгали в них краской из баллончиков. Из-за этого водитель трамвая остановил движение и высадил пассажиров. После инцидента злоумышленники скрылись.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что информацию о данном правонарушении зарегистрировали в отделе полиции № 1 «Центральный».

- В настоящий момент полицейскими устанавливаются лица, причастные к содеянному, - добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX