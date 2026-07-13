Новосибирцы могут столкнуться с массовым появлением мокриц на дачах в июле

На дачных участках под Новосибирском в июле могут появиться мокрицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле дачники в Новосибирской области могут столкнуться с массовым появлением мокриц на своих участках. Многие считают их вредными насекомыми, но на самом деле эти существа приносят пользу огороду и не портят урожай. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Доволенского округа.

Мокрицы принадлежат к классу ракообразных и приходятся близкими родственниками крабам и креветкам. Это единственные раки, которые смогли полностью переселиться на сушу. Из-за своего происхождения они дышат жабрами, расположенными под брюшком. Жабры должны всегда оставаться влажными, иначе существо просто погибнет. Именно поэтому мокрицы постоянно ищут сырые и темные места: прячутся под досками, камнями, в подвалах и сараях.

На дачных участках эти существа работают как отличные природные санитары. Они поедают гниющие листья, труху и прочие растительные остатки, превращая их в питательные вещества и разрыхляя почву. Кроме того, они умеют впитывать из земли опасные тяжелые металлы, вроде свинца или цинка, и безболезненно копить их в своем теле.

Появление мокриц в жилом доме или квартире говорит о наличии сырости. Обычно это связано с протечкой труб, плохой вентиляцией или скоплением конденсата в углах.

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