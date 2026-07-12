Жара до +33 градусов и грозы ожидаются в Новосибирской области в начале недели

Жаркая погода ожидается в Новосибирской области в начале недели. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в ближайшие два дня установится теплая погода с локальными осадками. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

13 июля температура воздуха ночью составит от +8 до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов. Ночью в северо-западных районах возможны небольшие дожди. Днем местами пройдут грозы и небольшие дожди. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 4-9 метров в секунду днем, с порывами до 14 метров в секунду.

14 июля погода в регионе останется жаркой. Ночью температура составит от +9 до +20 градусов. Ожидаются небольшие дожди и грозы, которые могут сопровождаться умеренными осадками. Днем в большинстве районов будет сухо, но по юго-востоку области местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +22 до +33 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, при этом порывы могут достигать 14 метров в секунду.

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