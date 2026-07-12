Цены на мясо в Новосибирске выросли с начала года

Говядина и баранина заметно подорожали в Новосибирске с начала года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с начала года значительно изменились цены на разные виды мяса. Больше всего подорожала говядина и баранина. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Так, цена за килограмм обычной говядины выросла с 785,12 до 819,47 рубля. Бескостное мясо подорожало еще сильнее: с 1008,21 до 1071,17 рубля. Стоимость баранины поднялась с 788,39 до 842,19 рубля за килограмм. Также заметный рост показала индейка, которая стала стоить 556,73 рубля вместо прежних 537,49 рубля.

При этом цены на некоторые продукты остались почти на прежнем уровне. Свинина (кроме бескостной) даже немного снизилась — с 408,53 до 406,02 рубля. Бескостная свинина прибавила всего несколько рублей и достигла отметки 507,99 рубля. Куриное мясо показало стабильность: охлажденные и мороженые тушки стоят около 230 рублей, а окорочка почти не изменились в цене и продаются по 271,29 рубля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX