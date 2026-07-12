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НовостиОбщество12 июля 2026 4:51

В Новосибирской области посеяли 856 тысяч гектаров яровых культур

Большую часть посевных площадей занимают сельскохозяйственные организации
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Аграрии Новосибирской области завершили посев яровых зерновых культур.

Аграрии Новосибирской области завершили посев яровых зерновых культур.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

К 1 июня 2026 года в Новосибирской области завершились основные работы по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов составила 856 тысяч гектаров. Большинство этих земель – 65% от общего объема – используют сельскохозяйственные организации. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Также аграрии провели работы по посадке картофеля и овощей. Площадь под картофель составила 13,2 тысячи гектаров, а под овощи открытого грунта – 2,7 тысячи гектаров. В этом сегменте лидируют частные хозяйства населения: на них приходится более 80% всех посадок картофеля и овощей.

Теперь перед сельхозпроизводителями стоит самая важная задача – подготовиться к уборке урожая. Начинать сбор выращенной продукции хозяйства Новосибирской области планируют уже в августе. От качества проведенного сева напрямую зависит будущий результат работы всех аграриев региона.

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