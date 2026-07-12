В Новосибирской области посеяли 856 тысяч гектаров яровых культур

Аграрии Новосибирской области завершили посев яровых зерновых культур. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

К 1 июня 2026 года в Новосибирской области завершились основные работы по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов составила 856 тысяч гектаров. Большинство этих земель – 65% от общего объема – используют сельскохозяйственные организации. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Также аграрии провели работы по посадке картофеля и овощей. Площадь под картофель составила 13,2 тысячи гектаров, а под овощи открытого грунта – 2,7 тысячи гектаров. В этом сегменте лидируют частные хозяйства населения: на них приходится более 80% всех посадок картофеля и овощей.

Теперь перед сельхозпроизводителями стоит самая важная задача – подготовиться к уборке урожая. Начинать сбор выращенной продукции хозяйства Новосибирской области планируют уже в августе. От качества проведенного сева напрямую зависит будущий результат работы всех аграриев региона.

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