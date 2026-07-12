В Новосибирске стартовала летняя спартакиада инвалидов

В Новосибирской области началась летняя спартакиада для 300 спортсменов-инвалидов. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области начали проходить летние соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. На стадионе Центра высшего спортивного мастерства собрались около 300 атлетов. В спартакиаде участвуют представители 20 команд из разных городов и районов региона. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Программа соревнований включает шесть спортивных дисциплин: легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, паралимпийское бочча, греблю на тренажере и шахматы. Среди участников есть как новички, так и известные чемпионы. Например, серебряный призер чемпионата мира по армрестлингу Сергей Гейман соревнуется в легкой атлетике и пауэрлифтинге. Многие спортсмены пробуют свои силы сразу в нескольких видах спорта.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что в области развивается более тридцати направлений адаптивного спорта. Он поблагодарил специалистов за помощь в социализации людей через физическую активность. По словам министра, спорт помогает атлетам адаптироваться к жизни и преодолевать себя. Такие мероприятия становятся важным стимулом для регулярных тренировок и помогают улучшать качество жизни участников.

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