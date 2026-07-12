В Новосибирской области зафиксировали рост числа заброшенных участков

Общая площадь садовых земель региона превышает 31 тысячу гектаров. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Садовые и дачные участки есть почти в каждом районе Новосибирской области. Исключение составляют только пять муниципальных образований. Больше всего таких земель находится в Новосибирске и Новосибирском районе – здесь сосредоточено почти половина всех участков региона. Всего в области работают 1366 садоводческих и 37 дачных товариществ. Их общая площадь составляет более 31,7 тысячи гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Новосибирской области.

В январе-октябре 2025 года власти выдали 349 предостережений владельцам земель. Это в полтора раза больше, чем за весь 2024-й год. Причиной стали признаки неиспользования участков.

Заброшенные территории создают серьезные проблемы: они становятся источниками пожаров и мешают работе товариществ. Заросшие и загрязненные земли также мешают развитию населенных пунктов.

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