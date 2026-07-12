В Новосибирске спасатели помогли детям, запертым в квартирах

В Новосибирске спасатели помогли двум детям, оказавшимся в запертых квартирах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске спасатели провели два экстренных выезда к малолетним детям. В обоих случаях дети остались в квартирах без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Первый случай произошел на улице Плахотного. Двухлетний мальчик закрылся в квартире изнутри, когда отец ненадолго вышел в подъезд. Ситуация была опасной, так как в помещении был открыт балкон. Чтобы малыш не уходил вглубь квартиры, отец разговаривал с ним и пел песни. Когда приехал экипаж, спасатели провели аккуратное аварийное вскрытие двери. Малыша передали родителю.

Второй случай случился на улице Столетова. Трехлетняя девочка закрылась в квартире, когда мама вышла в подъезд. Ребенок сильно плакал за дверью. Из-за сильной истерики у детей может начаться спазм дыхания. К счастью, пока спасатели ехали на вызов, девочка смогла сама открыть дверь.

Сотрудники напоминают родителям: нельзя оставлять детей одних даже на одну минуту. Ребенок может случайно закрыть дверь, уронить на себя мебель или выпасть из окна.

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