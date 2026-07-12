Новосибирск разместился 406 месте в мировом рейтинге стоимости жизни

В рейтинге Numbeo Новосибирск расположили на 406 строчке по стоимости жизни. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Швейцарский портал Numbeo опубликовал рейтинг стоимости жизни в городах мира за первое полугодие 2026 года. Согласно этим данным, Новосибирск занял 406 место. Город оказался дороже Томска, Ростова-на-Дону и Перми, но уступил Красноярску, Казани, Тюмени и Нижнему Новгороду.

Самым дорогим городом в России стала Москва, она расположилась на 307 месте. Далее в списке идут Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Екатеринбург. В мировом масштабе лидерами по уровню цен стали швейцарские города Цюрих и Люцерн, а также Джорджтаун на Каймановых островах.

Индекс стоимости жизни рассчитывают на базе цен на продукты питания, услуги ресторанов, транспорт и коммунальные платежи. При этом специалисты не учитывают в расчетах стоимость аренды жилья, ипотечные выплаты и уровень доходов жителей.

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