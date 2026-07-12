15-летний мотоциклист и его пассажир погибли из-за новосибирца без прав

В Новосибирской области расследуют смертельное ДТП в Искитимском районе. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли 15-летний мотоциклист и его взрослый пассажир. Инцидент произошел вечером 10 июля 2026 года на местной автодороге. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Следователи установили, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 15-летний подросток и взрослый пассажир. В результате аварии оба человека получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия.

Выяснилось, что виновником столкновения стал человек, у которого нет права управления транспортным средством. Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают устанавливать все детали случившегося.

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